Терапия бессильна: Кейт Миддлтон намекнула на психические проблемы принца Гарри

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 13

Кейт Миддлтон уколола принца Гарри фразой про эффективность терапии

Терапия бессильна: Кейт Миддлтон намекнула на психические проблемы принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Ddp

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Пока представители королевской семьи, опороченные в автобиографии принца Гарри, хранят молчание, принцесса Уэльская тонко намекнула на то, что думает о своем опальном родственнике.

Кейт Миддлтон впервые появилась на светском мероприятии после выхода скандальной книги «Запасной» с воспоминаниями принца Гарри. Символично, что встреча была посвящена охране психического здоровья.

Как пишет dni.ru, во время мероприятия принцесса Уэльская не стала открыто комментировать скандал вокруг автобиографии Гарри, где младший брат ее супруга раскрыл неприятные подробности о королевской семье. Наследник британского престола вспомнил о насилии со стороны Уильяма, убийстве 25 человек и нехватке сосисок.

Во время мероприятия Миддлтон бросила колкую фразу об эффективности психотерапии, которую многие приняли за реакцию на «Запасного». К тому же принцесса знала, что Гарри в свое время посещал психолога.

«Разговорная терапия для многих не работает», — сказала Кейт Миддлтон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в своих мемуарах Гарри признался, что был рожден как донор для своего старшего брата Уильяма.

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