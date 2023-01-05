Королевский удар: Уильям напал на принца Гарри и кинул в собачью еду

Даже у принцев и королей могут быть такие разногласия, решить которые возможно лишь силой.

Принц Гарри сообщил в своей автобиографической книге «Запасной», что наследник престола, старший брат Уильям физически напал на него. Об этом написала газета Guardian, ссылаясь на момент из произведения.

Отмечается, что инцидент произошел в 2019 году в Лондоне, оба брата сильно поссорились из-за супруги Гарри, американской актрисы Меган Маркл. В тот день Уильям назвал ее «грубой» и «резкой», что до глубины души задело Герцога Сассекского.

Между родственниками возникло эмоциональное напряжение, они стали оскорблять друг друга. Гарри обвинил брата в равнодушии и отсутствии понимания, из-за чего Уильям разозлился не на шутку. Примечательно, что тогда два наследника встретились для обсуждения «катастрофы» в их отношениях.

«Все произошло очень быстро <…> Он схватил меня за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался», — приводит издание отрывок из книги принца.

После скандала, по словам Гарри в книге, брат извинился перед родственником. На спине принца виднелись жуткие царапины и синяки, поэтому его жена быстро заметило их и стала «сильно грустить».

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