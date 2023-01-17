Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку со скандалом

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 16

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку со скандалом

Фото: www.globallookpress.com / VNA

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Чиновник занимал свой пост два года, до этого пять лет был прьемьер-министром страны.

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук добровольно покинул свой пост, который занимал последние два года. Об этом сообщило интернет-издание VnExpress.

В материале уточняется, что данное решение глава государства принял из-за коррупционного скандала. Два вице-премьера и три министра допустили нарушения, обернувшиеся тяжкими последствиями. Всю ответственность за это Нгуен Суан Фук взял на себя, написав заявление. Вместе с ним свои посты покинули два вице-премьера, еще нескольким чиновникам госаппарата, включая двух министров, предъявлены уголовные обвинения.

«Осознавая свою ответственность перед партией и народом, Фук подал заявление об уходе с занимаемых должностей, увольнении с работы и выходе на пенсию», — говорится в статье.

В ней также отмечается, что отставку президента уже утвердил Центральный комитет Коммунистической партии Втетнама на внеочередном заседании во вторник, 17 января.

Пост главы государства Нгуен Суан Фук занимал последние два года, до этого, с 2016 по 2021 годы он был премьер-министром страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советник Владимира Зеленского Алексей Арестович подал в отставку. 

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