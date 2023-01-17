Раскрыты новые подробности состояния Романа Костомарова: она развивается

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 636

У госпитализированного фигуриста Костомарова начала развиваться аритмия

Раскрыты новые подробности состояния Романа Костомарова: она развивается

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

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Олимпийский чемпион по танцам на льду уже неделю находится в больнице.

Состояние госпитализированного в ночь на 10 января фигуриста Романа Костомарова остается тяжелым. Более того, по данным 5-tv.ru, у спортсмена начала развиваться мерцательная аритмия.

Жена Костомарова фигуристка Оксана Домнина на днях сообщила, что врачи оценивают состояние ее супруга как стабильно тяжелое. Кроме того, с каждым днем оно ухудшается. Известно, что фигурист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а до этого ему проводили процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Ее применяют в экстренных случаях для поддержания жизни пациента за счет насыщения крови кислородом.

Накануне олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что Костомаров мог сильно заболеть из-за того, что катался на открытом катке, уже будучи приболевшим. Незадолго до госпитализации, в новогодние праздники, фигурист выступал сразу с несколькими номерами.

В свою очередь хореограф Максим Ставиский рассказывал про кашель у Костомарова во время выступлений. Фигурист решил не обращаться к врачу, потому что температуры не было.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал в больницу 10 января с болью в груди. Что стало причиной резкого ухудшения самочувствия, пока точно неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как участие в ледовых шоу на морозе могло подорвать здоровье Романа Костомарова.

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