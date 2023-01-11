Как участие в ледовых шоу на морозе могло подорвать здоровье Романа Костомарова

Прославленная фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала госпитализацию своего коллеги.

Госпитализированный накануне фигурист Роман Костомаров незадолго до этого участвовал в ледовом шоу на открытом воздухе при температуре ниже 20 градусов. Могло ли это серьезно ударить по здоровью 45-летнего спортсмена? С этим вопросом 5-tv.ru обратился к олимпийской чемпионке по фигурному катанию Наталье Бестемьяновой.

«Вы знаете, мы всю свою жизнь жили в таком режиме. Мы выступали и на елках, и на открытых катках, и ничего, как-то все выдерживали. Я не думаю, что это послужило толчком. Я предполагаю, что это какой-то вирус», — заявила спортсменка.

При этом Бестемьянова отметила, что полученная нагрузка вполне могла усугубить начавшееся у ее коллеги заболевание, и пожелала Костомарову скорейшего выздоровления.

В ночь на 10 января олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц. До этого спортсмен пожаловался на боли в груди и слабость. Предварительно ему диагностировали пневмонию.

Позднее стало известно, что в клинике Костомарову проводят процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которую применяют в экстренных случаях для поддержания жизни пациента. Во время нее кровь насыщают кислородом, чтобы дать возможность организму справиться с тяжелым состоянием и восстановить работу больных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как госпитализацию Костомарова прокомментировал фигурист Алексей Ягудин.