«Бесследно»: чем опасен холодовой шок при купании в проруби

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Врач-терапевт Лаврищев назвал холодовой шок при купании в проруби причиной и инсульта

«Бесследно»: чем опасен холодовой шок при купании в проруби

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Экстремальные развлечения — это весело и интересно. Но каково потом болеть?

Из-за холодового шока после купания в проруби может закружиться голова, повыситься артериальное давление и даже остановиться дыхание. Об этом заявил врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев. По его словам, это также вызывает потерю координации, человек не сможет контролировать собственное тело.

Врач отметил, что все это грозит инфарктом, инсультом и развитием несовместимых с жизнью аритмий. Помимо этого холодный шок вызывает сужение кровеносных сосудов в коже, поэтому приток крови к рукам и ногам уменьшается. Повышается риск переохлаждения организма.

«Это состояние, при котором организм теряет тепло быстрее, чем может его вырабатывать, что приводит к снижению температуры теплового ядра тела. В результате нарушаются функции внутренних органов, а это тоже не проходит бесследно», – объяснил специалист в беседе с изданием Газета.ру.

Во избежание плачевных последствий врач рекомендовал не прыгать в холодную воду, если организм недостаточно подготовлен к этому. Чтобы решиться на экстремальный поступок, нужно пошагово приучаться к ледяной воде и закалять себя.

«Очень важно, чтобы рядом всегда находился человек, оказывающий поддержку, а также теплое место, где можно переодеться в сухую одежду после купания, либо экстренно согреться при необходимости», — заявил Лаврищев.

В конце эксперт призвал воздержаться от зимнего купания в одиночку и рекомендовал в обязательном порядке измерять температуру воды. Ранее 5-tv.ru сообщал, как не навредить здоровью во время Крещенских купаний.

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