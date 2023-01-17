Как не навредить здоровью во время Крещенских купаний?

Новички после процедуры рискуют отметить праздник на больничной койке.

Ныряние в прорубь во время крещенских купаний может обернуться большими проблемами для здоровья. Заработать их в первую очередь рискуют люди, не подготовленные к процедуре. Как это сделать, кому можно окунаться, а кому нет, рассказала врач-терапевт Наталья Винарская.

В прорубь ни ногой

В интервью изданию «Российская газета» эксперт подчеркнула, что любой человек, решившийся зайти в ледяную воду, должен быть абсолютно здоров. Легкий кашель, небольшая слабость — уже серьезные противопоказания. К таковым относятся и хронические болезни.

В их числе, артериальная гипертензия. Врач отмечает, что при смене температуры, особенно у новичков, может случиться спазм сосудов и подняться давление. Не стоит также испытывать судьбу людям, страдающим эпилепсией и склонностью к судорогам — есть большой риск переохладиться и тоже спровоцировать спазмы.

Кроме того, процедура опасна для людей с заболеваниями мочеполовой системы — большая вероятность, что болезнь только обострится и праздник придется отмечать на больничной койке. И тем более не нужно проверять себя на выносливость беременным и кормящим женщинам, а также людям старше 65 лет, у которых терморегуляция совершенно не та, что была в молодом возрасте. Да и детей до семи лет тоже не нужно толкать на эксперименты — у них наоборот до этого возраста теплообмен только устанавливается.

Сначала закаляйся

Если обряд крещенских купаний для вас так важен, то подготовьте организм как следует, рекомендует доктор. За несколько месяцев до праздника начните закаляться: сначала — прохладной водой и постепенно снижайте градус, хорошо чередовать процедуру с контрастным душем. С такой «школой» купание в проруби не будет шоком для организма, заодно приобретете хорошую привычку, с которой, возможно, не захотите расставаться.

Но кроме профилактики, не стоит забывать о безопасности на водоемах. Выбирать для купания стоит только специально оборудованные места. Как правило, предварительно их проверяют сотрудники МЧС, водолазы и специалисты Роспотребнадзора. И только после этого прорубь включают в официальный перечень мест, разрешенных для для купаний.

Как заходить

Никакого экстрима показывать не нужно — приберегите его для более подходящих случаев. Здесь необходима трезвость как в прямом и переносном смысле. Перед заходом сделайте небольшую разминку, потом задержите дыхание и вперед. Просто окунитесь на 15-20 минут, но не ныряйте. Дело в том, поясняет эксперт, что погружение с головою может вызвать рефлекторный спазм сосудов головного мозга и подъем артериального давления.

Иммунитет скажет спасибо

После процедуры быстро оботритесь полотенцем и наденьте теплую сухую одежду и, желательно, выпейте горячий чай. Если вы все делали как положено, купание обязательно принесет пользу, отмечает доктор. Иммунная система проходит серьезную тренировку: под воздействием холодной воды повышается продукция лейкоцитов, следовательно, укрепляется защита организма от инфекционных заболеваний. Более того, активизируется работа лимфатической системы, ускоряется метаболизм, плюс — оздоравливается сердечно-сосудистая система.

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