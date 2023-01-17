Как выглядит могила Инны Чуриковой после похорон — видео

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 525

Артистку похоронили в деревянном гробу, стоимость которого некоторые источники оценивают в 350 тысяч рублей.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Завершилось прощание с актрисой театра и кино Инной Чуриковой. Великую российскую артистку похоронили на Новодевичьем кладбище после отпевания в Храме Христа Спасителя. В распоряжение 5-tv.ru попало видео с могилы Чуриковой сразу после захоронения.

Проститься с Инной Михайловной пришли многие звезды российского шоу бизнеса, коллеги и поклонники творчества Чуриковой. В кафедральном соборе собрались режиссер театра «Ленком», сцене которого служила Чурикова, Андрей Соколов, актер театра Виктор Раков, Людмила Поргина, Сергей Гармаш, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.

На панихиде также присутствовали 88-лтений вдовец Чуриковой — режиссер Глеб Панфилов и их единственный наследник — сын Иван, который прилетел из Лондона специально, чтобы похоронить мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло прощание с Инной Чуриковой.

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