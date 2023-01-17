Офис Зеленского принял отставку Арестовича с поста советника

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Незалежной Сергей Никифоров.

Ранее в этот день сам Арестович подал в отставку. Заявление он написал на фоне скандала, разразившегося после его слов о ситуации с разрушением дома и гибелью людей в Днепропетровске. По словам Арестовича, это произошло в результате действий украинской противовоздушной обороны (ПВО). После этого в Верховной раде начался сбор подписей за отставку советника офиса президента.

Позднее Арестович прокомментировал свою отставку в соцсети. Он напомнил, что спустя полтора месяца после его прошлого увольнения началась война. Политик намекнул, что сейчас тоже должно произойти нечто столь же масштабное и судьбоносное.

«Посмотрим, что будет в этот раз», — многообещающе написал Арестович.

Ровно год назад, 17 января, он заявил об уходе с поста советника офиса президента и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Тогда он назвал причины увольнения «личными».

Ранее 5-tv.ru сообщал, трагедии в жилом доме в Днепропетровске 14 января. Там в ходе военных действий обрушился пролет многоэтажки, погибли 40 человек. В России ЧП назвали следствием работы ПВО Украины, что подтвердил и Арестович. В Киеве его слова вызвали бурю возмущения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ