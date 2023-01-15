В офисе Зеленского назвали взрыв дома в Днепре следствием работы ПВО Украины

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил обрушение части многоэтажного дома в Днепре. По его словам, часть здания обрушилась из-за падения на него ракеты, сбитой средствами ПВО Украины.

«Летевшую над Днепропетровском ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — заявил Арестович в ходе трансляции на YouTube-канале «Фейгин Live».

Об обрушении части дома стало известно в минувшую субботу. Уже обнаружили тела 12 погибших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, ранее он говорил о пяти погибших и 60 пострадавших.

При этом в Минобороны РФ неоднократно заявляли, страна наносит удары только по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры.

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