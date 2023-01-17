Вернулась к светской жизни: чем занимается Пугачева в Тель-Авиве и с кем дружит теперь

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 25

Алла Пугачева отметилась выступлением на премьере фильма в Израиле

Вернулась к светской жизни: чем занимается Пугачева в Тель-Авиве и с кем дружит теперь

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица, сбежавшая в Израиль вслед за супругом Максимом Галкиным*, вновь начала появляться на публике.

Алла Пугачева продолжает обживаться в Израиле вместе со своей семьей. При этом 73-летняя артистка вновь начала посещать светские мероприятия.

Как пишет KP.RU, легенду отечественной эстрады заметили на премьере русскоязычного фильма. Показ состоялся в Тель-Авиве. Примадонна оказалась настолько впечатлена увиденным, что не сдержалась и вскочила с места, устроив перед другими зрителями небольшой перформанс.

Пугачева призналась, что ее покорила картина с участием Ксении Раппопорт и Юрия Борисова, именно поэтому Примадонна не постеснялась предложить снять продолжение драмы и сорвала аплодисменты публики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал на какие деньги живет Алла Пугачева после того, как променяла Россию на Израиль.

* — признан иноагентом в РФ.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.66
0.37 74.26
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
Вернулась к светской жизни: чем занимается Пугачева в Тель-Авиве и с кем дружит теперь
21:15
На телевидении Польши показали карту страны с частью Украины в составе
21:02
Это не аллергия на холод: о каких болезнях говорит кожный зуд и крапивница
20:53
Челлендж из TikTok «Дыхание дракона» чуть не убил 20 детей
20:39
Крупный пожар произошел в пятизвездочном отеле на курорте на Алтае
20:31
Житель Мариуполя рассказал о расстреле азовцами* покидающих город людей: «Бежали недолго»

Сейчас читают

Иммунолог Крючков спрогнозировал рекордную за 5 лет заболеваемость по гриппу
Над старухой все глумятся: Сорвавшаяся после пошлого признания Галкина* Пугачева учинила громкие разборки
Российская нефть оправилась: танкерные поставки резко выросли
На голову или машину упала сосулька: Кто виноват и куда обращаться за компенсацией

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023