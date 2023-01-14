«Черный день» для нее настал: остались ли деньги на счетах Пугачевой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 82

Друг Аллы Пугачевой рассказал о накопленных ею деньгах на черный день

«Черный день» для нее настал: остались ли деньги на счетах Пугачевой

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Друзья знаменитости уверены, что исполнительница позаботилась о своей старости, поэтому может и дальше «кормить всю страну».

В светском обществе обсуждают довольно интересный момент: говорят, сбежавшая из России певица Алла Пугачева обеспокоена своим материальным положением. И не странно, ведь после начала СВО артистка самовольно отказалась от российского зрителя. Приятели гражданки Израиля рассказали MK о финансовом состоянии исполнительницы.

Бывший стилист Пугачевой Джорж Ровалс уверяет, что слухи о банкротстве певицы пускают ее недоброжелатели. Злые языки пытаются задеть меркантильность артистки, которая, как известно, деньги любила. По словам Ровалса, Алла заработала за свою жизнь столько, что может несколько лет кормить всю Россию.

«Она всегда знала, что будет жить и жить дальше. Поэтому всегда откладывала «на черный день». И как в воду глядела. Этот «черный день» для нее настал Теперь она просит об одном: «Вы, главное, меня поддерживайте!». А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально», — прокомментировал другой приятель», — прокомментировал другой приятель знаменитости.

Знакомый также опроверг информацию о том, что у Пугачевой сейчас нет дохода. По его словам, 73-летней артистке капают неплохие проценты из банков. Если дела пойдут совсем плохо, то Алла сможет вернуться на сцену, уверяет собеседник.

«Ей уже и петь не надо: просто выходить и открывать рот под фонограмму. И ее все с удовольствием будут приглашать. Алла — вечная. Так что все разговоры о ее нищете — полная чушь», — заключил источник издания.

После начала частичной мобилизации Пугачева с мужем и детьми улетела в Израиль на частном самолете. Там и осело знаменитое семейство, периодически позволяя себе колкие высказывания в адрес родины и сограждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева возмутила пользователей сети своим новогодним видео из личного архива.

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