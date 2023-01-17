В Ульяновске раскрыли убийство девочки 35-летней давности

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 75

Преступник тогда лишил жизни школьницу самым жестоким образом.

В Ульяновске раскрыли убийство девочки 35-летней давности

Фото: Depositphotos / dewaardimar

Читайте нас в: Дзен Новости

Убийство 11-летней девочки раскрыли в Ульяновске спустя 35 лет с момента происшествия, сообщает Следственный комитет региона. Это была громкая, страшная и незабываемая история — преступник тогда лишил жизни малышку самым жестоким способом: сначала изнасиловал, а потом расчленил и спрятал части тела в разных частях города.

В ходе следствия было установлено, что весенним вечером 1987 года маленькая жительница Ульяновска ушла в магазин и не вернулась, а через несколько дней части ее тела нашли в мусорном контейнере. За все эти годы с момента инцидента было допрошено порядка 300 человек и проведено около 100 судебных экспертиз. Вместе с местными правоохранителями над делом работали сотрудники центральных аппаратов Следственного комитета и МВД, и только в 2018 году криминалистам удалось выйти на преступника. Тогда удалось выделить ДНК 61-летнего подозреваемого по следам спермы, оставленной на одежде убитой.

В результате была установлена принадлежность генотипа местному жителю. Именно он, по версии следствия, и совершил изнасилование школьницы, а потом жестоко расправился с ней. Пережить такой славы подозреваемый не смог и свел счеты с жизнью, даже не дождавшись результатов экспертизы.

Однако с того момента прошло еще пять лет, прежде чем было прекращено уголовное дело. Соответствующее постановление было принято после того, как была собрана достаточная доказательная база, а также получено официальное согласие родственников, поясняется в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях убийства отцом двухлетнего сына.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.66
0.37 74.26
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
Вся в бабушку: Валерия показала поющую двухлетнюю внучку
19:48
«Серая мышь»: психиатр Шуров оценил состояние Зеленской на выступлении в Давосе
19:40
Военный эксперт озвучил следующую цель США после Украины: «Только одна»
19:33
Теперь все иначе: что случилось с лицом Оксаны Самойловой в Дубае
19:24
Договоры Совета Европы в отношении России могут признать недействительными
19:21
Сочная и спелая: где в России выращивают самую вкусную клубнику

Сейчас читают

Иммунолог Крючков спрогнозировал рекордную за 5 лет заболеваемость по гриппу
Над старухой все глумятся: Сорвавшаяся после пошлого признания Галкина* Пугачева учинила громкие разборки
Российская нефть оправилась: танкерные поставки резко выросли
На голову или машину упала сосулька: Кто виноват и куда обращаться за компенсацией

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023