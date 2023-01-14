Зарезал из ревности: появились подробности убийства отцом двухлетнего сына

Мужчина нанес ребенку четыре удара ножом во время прогулки на санках, после чего порезал себя. Малыш скончался, а преступник сейчас в реанимации.

Стали известны подробности убийства отцом двухлетнего сына в Ленинградской области. Как удалось выяснить 5-tv.ru, мотивом жуткого преступления стала ревность. Также в распоряжение редакции попали фотографии с места происшествия.

Убийство произошло ранним утром 14 января в Киришском районе. 23-летний мужчина зарезал маленького сына во время прогулки на санках. После этого он позвонил в полицию и вызвал скорую помощь.

Мамы мальчика поблизости не было. По предварительным данным, с мужем она сейчас разводится. Скорее всего, отец зарезал сына из-за чувства ревности к ней.

В пресс-службе отделения СК РФ по городу Кириши рассказали, что возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего. На теле малыша обнаружили четыре ножевых ранения. После убийства отец ребенка порезал себя — сейчас он находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьницу из Подмосковья заподозрили в кровавом убийстве шестилетнего брата.