Зарезал из ревности: появились подробности убийства отцом двухлетнего сына

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 68

Житель Ленинградской области зарезал двухлетнего сына из-за ревности к жене

Зарезал из ревности: появились подробности убийства отцом двухлетнего сына

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина нанес ребенку четыре удара ножом во время прогулки на санках, после чего порезал себя. Малыш скончался, а преступник сейчас в реанимации.

Стали известны подробности убийства отцом двухлетнего сына в Ленинградской области. Как удалось выяснить 5-tv.ru, мотивом жуткого преступления стала ревность. Также в распоряжение редакции попали фотографии с места происшествия.

Убийство произошло ранним утром 14 января в Киришском районе. 23-летний мужчина зарезал маленького сына во время прогулки на санках. После этого он позвонил в полицию и вызвал скорую помощь.

Мамы мальчика поблизости не было. По предварительным данным, с мужем она сейчас разводится. Скорее всего, отец зарезал сына из-за чувства ревности к ней.

В пресс-службе отделения СК РФ по городу Кириши рассказали, что возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего. На теле малыша обнаружили четыре ножевых ранения. После убийства отец ребенка порезал себя — сейчас он находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьницу из Подмосковья заподозрили в кровавом убийстве шестилетнего брата.

Зарезал из ревности: появились подробности убийства отцом двухлетнего сына

1/3

5-tv.ru

2/3

5-tv.ru

3/3

5-tv.ru

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Последние новости

12:18
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Кузбассе
11:56
В МХТ имени Чехова подтвердили увольнение Дмитрия Назарова
11:52
Пострадавшая в ДТП со спортсменкой Лейлой Салямовой потеряла ребенка
11:40
Зарезал из ревности: появились подробности убийства отцом двухлетнего сына
11:39
«Зависит от объема»: как двусторонний гидроторакс может повлиять на Костомарова
11:12
Не накаляй: британцы призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина

Сейчас читают

ВСУ не сносить головы: лучшее видео из зоны СВО за день
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2