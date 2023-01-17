Антимонопольная служба России оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 47

Компания навязывала свои услуги российским разработчикам, за что и поплатилась.

Антимонопольная служба России оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Производителя американских смартфонов и ноутбуков, компанию Apple, оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей. Именно во столько оценила нанесенный ущерб Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за навязывание пользователям платежного сервиса.

«Аpple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. <…> Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store», — объясняется на сайте ФАС.

В результате было проведено административное расследование и выявлено правонарушение антимонопольного законодательства. Выдвинутый штраф, в долларах это более 17 миллионов, компания должна оплатить в казну государства в течение двух месяцев с момента вступления в силу соответствующего документа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме внесли проект закона о штрафах для аптек за продажу лекарств без рецепта

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