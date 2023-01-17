В ГД внесли проект закона о штрафах для аптек за продажу лекарств без рецепта

Депутаты и сенаторы внесли в Государственную думу законопроект об административных штрафах за безрецептурную продажу лекарств, подлежащих учету. Об этом сообщила сенатор Ирина Рукавишникова. По ее словам, поправки предлагают включить в Кодекс об административных правонарушениях.

«Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов», — приводит ее слова агентство РИА Новости.

Отмечается, что денежное наказание для индивидуальных предпринимателей может составить от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — 150 до 200 тысяч.

Рукавишникова объяснила, что авторы инициативы забеспокоились из-за сложившейся статистики. Оказывается, за последние 13 лет в России почти в три раза выросло число зависимых от лекарств граждан. Подобная «наркомания» развивается от тяжелых для психики веществ, в большинстве случаев ей страдают подростки и молодые люди. Часть из них даже переходит на запрещенные в России психотропные вещества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие рецептурные лекарства можно будет получить на дом уже весной.