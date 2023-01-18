Русский митрополит выступил в ООН
Впервые в истории представитель РПЦ обратился к участникам Совбеза организации.
Фото, видео: 5-tv.ru
От грязных приемов украинской власти не по себе даже людям, которые в обычное время призывают подставлять под удар обе щеки.
Несколько минут назад в Нью-Йорке состоялось историческое событие. На заседании Совбеза ООН впервые выступил наш — русский священник, представитель РПЦ митрополит Антоний. Пусть и по видеосвязи.
В своей недолгой речи он обратил внимание на зверства радикалов в отношении украинской православной церкви. Священников там подвергают пыткам и шантажу, некоторых жестоко убивают.
По его мнению, добиться мира при таких условиях — просто нереально.
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