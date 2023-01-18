Руководство МВД Украины погибло в крушении вертолета под Киевом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 985

До этого украинские СМИ сообщили о минимум пяти пострадавших в результате падения машины.

Руководство МВД Украины погибло в крушении вертолета под Киевом

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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В результате авиакатастрофы в городе Бровары Киевской области погибли руководители украинского МВД. Они находились в потерпевшем крушение вертолете ГСЧС. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

До этого украинские СМИ сообщили о падении вертолета в Броварах возле детского сада и по меньшей мере пяти пострадавших.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале сообщил, что во время крушения вертолета в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. На данный момент всех их эвакуировали, на месте происшествия работают медики, полиция и пожарные, добавил чиновник.

Позднее украинский телеканал «Рада» со ссылкой на данные полиции сообщил о гибели одного человека в результате падения вертолета в Броварах. При этом отмечалось, что среди детей погибших нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская пресса сообщила о взрывах в Киеве. Позднее появились данные, что это плановые хлопки для учений, имитирующих боевую обстановку, приближенную к реальной.

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