Руководство МВД Украины погибло в крушении вертолета под Киевом
До этого украинские СМИ сообщили о минимум пяти пострадавших в результате падения машины.
Фото: Александр Щербак / ТАСС
В результате авиакатастрофы в городе Бровары Киевской области погибли руководители украинского МВД. Они находились в потерпевшем крушение вертолете ГСЧС. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
До этого украинские СМИ сообщили о падении вертолета в Броварах возле детского сада и по меньшей мере пяти пострадавших.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале сообщил, что во время крушения вертолета в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. На данный момент всех их эвакуировали, на месте происшествия работают медики, полиция и пожарные, добавил чиновник.
Позднее украинский телеканал «Рада» со ссылкой на данные полиции сообщил о гибели одного человека в результате падения вертолета в Броварах. При этом отмечалось, что среди детей погибших нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинская пресса сообщила о взрывах в Киеве. Позднее появились данные, что это плановые хлопки для учений, имитирующих боевую обстановку, приближенную к реальной.
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