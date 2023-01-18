Проверку сочинений школьников решили доверить нейросети

Школьные сочинения в России начала проверять нейросеть. Искусственный интеллект пришел на помощь учителям русского языка, литературы, истории и обществознания. Программа меньше, чем за минуту способна найти фактические и смысловые ошибки, на уровне не хуже эксперта ЕГЭ.

Разработка сможет значительно снизить загруженность учителей. Как работает нейросеть — увидел наш корреспондент Артур Ишпулатов.

«В данной стопке находится 30 работ. На проверку этих работ я потрачу три часа», — говорит учитель.

Писать сочинения Наталья Галдина задает несколько раз в неделю. Учитель готовит 11-е классы к ЕГЭ. За эссе можно получить максимальный балл на экзамене. Поэтому важно научить детей хорошо писать. Правда, проверка работ отнимает много времени и сил. В помощь учителям приходит искусственный интеллект, который возьмет на себя анализ сочинений.

«Какие виды ошибок интеллект распознал?» — спросил у специалиста корреспондент.

«Здесь есть фактическая ошибка. Здесь, по сути, ошибка в тексте одна», — ответил тот.

Нейросеть разрабатывали на протяжении трех лет. Ее учили анализировать текст. Более того, она распознает, насколько глубоко ученик раскрывает заданную тему.

«Основная задача была в том, чтобы научить алгоритм проверять так, как это делает обычный живой учитель, который умеет это делать, и его обучали, он сертифицирован», — рассказал исполнительный директор компании «Антиплагиат» Юрий Чехович.

При этом не придется переучивать детей писать. У сочинений есть определенная последовательность. Например, сначала проблема, которую поднимает автор произведения, его позиция, дальше — позиция выпускника и примеры из литературы на похожую тему. Этих правил ученик должен придерживаться.

Искусственный интеллект проверяет, соблюдены ли критерии написания сочинения (а в каждом школьном предмете они свои) и находит ошибки. После проверки все правильное в тексте выделяется зеленым, все неверное — красным. И указывается вид ошибок — грамматические, стилистические, фактические и другие. Также нейросеть выставляет количество набранных баллов. И на все это уходит пять секунд.

Учителя ждут внедрения системы. Говорят: в работах по русскому языку и литературе в качестве примеров дети часто используют современные произведения, которые знает не каждый учитель. И это тоже осложняет проверку — ведь нужно убедиться, что ученик не придумал аргумент.

«Для того чтобы правильно оценить этого ребенка, я должна познакомиться еще и с произведением. И это опять дополнительное время, для того чтобы я проверяла его работу», — посетовала учитель русского языка и литературы Наталья Галдина.

На протяжении всего времени работы над искусственным интеллектом в него загружали так называемую базу знаний — произведения писателей, исторические факты, словари. Так что провести машину не получится. Проверять нейросеть будет не только сочинения по русскому языку и литературе, но еще эссе по истории и обществознанию.

Правда, не все поддерживают внедрение такой системы. Эксперты считают, что отсутствие живого человека приведет к деградации образования.

«Сейчас эти формы проверки — которые у нас есть в школе, в том числе с помощью нейросетей — больше ориентированы на то, чтобы проверять простые и легко проверяемые вещи. Логика такая: если мы можем это проверить, мы этому будем учить. А не наоборот. Давайте научимся проверять то, чему мы должны учить. А здесь контроль ставится впереди содержания образования», — указал на проблему доцент ВШЭ, учитель лицея ВШЭ Михаил Павловец.

По словам разработчиков, испытания показали, что нейросеть способна разгрузить преподавателей на 20%. А в том, что она совсем заменит живого проверяющего, эксперты сомневаются.

«В этой ситуации оценивается и кругозор ребенка, потому что для написания эссе по истории надо знать, что Иван Грозный и Шекспир — это современники, что гвардейцы кардинала и царь Алексей Михайлович Тишайший — это тоже современники. И наконец, по сути дела, это уже другая вещь, которую оценивать может только педагог, а не искусственный интеллект», — объяснил академик Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор школы № 109 Евгений Ямбург.

И все же, программа по проверке сочинений не идеальна. Она не может распознать рукописный текст, а сочинения на экзамене пишут от руки. Поэтому для проверки все равно нужен человек, который попросту перепечатает написанную работу — с сохранением знаков препинания и орфографии.

Кто будет этим заниматься, и не возникнет ли ситуаций, когда человек, набирающий текст, решит помочь выпускнику, исправив его ошибки — пока неясно. В любом случае нейросеть еще тестируют. С февраля ее начнут использовать в школах России в качестве эксперимента. Вот только в каких регионах — держат в секрете.