Денис Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

В Соледаре были взяты в плен иностранные наемники. Об этом врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в эфире федерально канала.

Политический деятель отметил, что не обладает конкретными данными о цифрах потерь противника, однако они насчитывают тысячи.

«Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен», — прокомментировал Пушилин.

Советник врио ДНР Ян Гагин ранее рассказал, что ВСУ «помогли» российским войскам ликвидировать позиции польских наемников с Соледаре. Украинские военные открыто обсуждали положение поляков в радиоэфире. К слову, это помогло быстрее зачистить и освободить Соледар.

Ранее 5-tv.ru писал, почему российскую сторону веселят отношения украинских военных и польских наемников на поле боя.