Денис Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Точные цифры потерь противника пока не подсчитаны, но они исчисляются тысячами.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В Соледаре были взяты в плен иностранные наемники. Об этом врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в эфире федерально канала.
Политический деятель отметил, что не обладает конкретными данными о цифрах потерь противника, однако они насчитывают тысячи.
«Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен», — прокомментировал Пушилин.
Советник врио ДНР Ян Гагин ранее рассказал, что ВСУ «помогли» российским войскам ликвидировать позиции польских наемников с Соледаре. Украинские военные открыто обсуждали положение поляков в радиоэфире. К слову, это помогло быстрее зачистить и освободить Соледар.
Ранее 5-tv.ru писал, почему российскую сторону веселят отношения украинских военных и польских наемников на поле боя.
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