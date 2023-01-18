Неоднозначные отношения между Польшей и Украиной на поле боя играют на руку российской стороне.

Своими действиями украинские военные помогли армии России взять Соледар. ВСУ открыто обсуждали расположение позиций польских наемников в городе в радиоэфире, благодаря чему ВС РФ наносили точные артиллерийские удары по ним. Об этом советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал РИА Новости.

«В том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые, абсолютно не стесняясь, обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», —объяснил советник Дениса Пушилина.

Он добавил, что Варшава давит на Берлин с целью поставки киевскому режиму танков, однако у российской стороны это вызывает смех в контексте неосторожных отношений между украинцами и поляками на поле боя.

«Что тоже вызывает у нас веселье, так как цели у идущих явно разные. Украина хочет некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины», — прокомментировал собеседник агентства и назвал сложившуюся ситуацию «натуральной шизофренией».

По словам Гагина, в украинских войсках недолюбливают поляков. ВСУ периодически подставляют наемников, отправляя их вместо себя на опасные участки фронта.

Операция по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Взятие города открыло ВС РФ путь на Артемовск, где российские военные смогут взять противника в «кольцо».

Ранее 5-rv.ru писал, что российские войска перерезали снабжение и сообщение украинских военных между Северском и Артемовском.