«До трех ночи»: зачем Борисова просверлила глазок в спальню дочери-подростка

По словам знаменитости, из комнаты девочки по ночам доносятся странные звуки.

Актриса Дана Борисова установила слежку за комнатой дочери. В своей социальной сети она рассказала, что подросток шумит за стеной до трех ночи, что заставило ее пойти на отчаянные меры.

Ранее артистка опубликовала фотографию двух мужчин в своей спальне и попросила подписчиков угадать, зачем же они к ней заглянули. Позже Борисова призналась, что двое крепких людей сверлили дыру в стене, которая разделяет ее комнату и комнату наследницы.

«Дочь-подросток шумит в своей комнате до трех ночи. Какой-то шум падающих предметов. Решила установить слежку и просверлить глазок», — сообщила 46-летняя артистка пользователям.

Общественность неоднозначно отнеслась к столь специфичным методам воспитания 15-летнего ребенка. В сети появились сообщения о неправильности подобного контроля с психологической точки зрения: мол, девочка не скажет маме спасибо за такие действия, когда вырастет.

«Краткое руководство, как в старости остаться одной»;

«Это ужасно»;

«Там маму надо воспитывать, хотя уже поздно, поезд ушел», — высказались в комментариях.

Дана Борисова родила дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова в 2007 году. После рождения девочки у пары случился разлад. Борисова подчеркивала, что Аксенов не помогал бывшей семье материально, и отправлял всего 15 тысяч рублей ежемесячно. Примечательно, что мужчина проявлял агрессию при общении с Полиной, и даже, как утверждает Борисова, избил ее ремнем.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Дану Борису напал наркоман.