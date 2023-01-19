«До трех ночи»: зачем Борисова просверлила глазок в спальню дочери-подростка
Дана Борисова просверлила глазок и установила слежку за спальней дочки
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
По словам знаменитости, из комнаты девочки по ночам доносятся странные звуки.
Актриса Дана Борисова установила слежку за комнатой дочери. В своей социальной сети она рассказала, что подросток шумит за стеной до трех ночи, что заставило ее пойти на отчаянные меры.
Ранее артистка опубликовала фотографию двух мужчин в своей спальне и попросила подписчиков угадать, зачем же они к ней заглянули. Позже Борисова призналась, что двое крепких людей сверлили дыру в стене, которая разделяет ее комнату и комнату наследницы.
«Дочь-подросток шумит в своей комнате до трех ночи. Какой-то шум падающих предметов. Решила установить слежку и просверлить глазок», — сообщила 46-летняя артистка пользователям.
Общественность неоднозначно отнеслась к столь специфичным методам воспитания 15-летнего ребенка. В сети появились сообщения о неправильности подобного контроля с психологической точки зрения: мол, девочка не скажет маме спасибо за такие действия, когда вырастет.
«Краткое руководство, как в старости остаться одной»;
«Это ужасно»;
«Там маму надо воспитывать, хотя уже поздно, поезд ушел», — высказались в комментариях.
Дана Борисова родила дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова в 2007 году. После рождения девочки у пары случился разлад. Борисова подчеркивала, что Аксенов не помогал бывшей семье материально, и отправлял всего 15 тысяч рублей ежемесячно. Примечательно, что мужчина проявлял агрессию при общении с Полиной, и даже, как утверждает Борисова, избил ее ремнем.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Дану Борису напал наркоман.
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