В Москве подросток умер от неизлечимой бессонницы

В Москве 16-летний подросток умер от бессонницы. Как стало известно 5-tv.ru, юноша страдал редкой формой заболевания — фатальной семейной бессонницей.

Тело подростка обнаружили в квартире на Южнобутовской улице. Обстоятельства гибели выясняют специалисты.

Известно, что фатальная семейная бессонница — это неизлечимая болезнь, неизбежно приводящая к смерти. Такой формой бессонницы страдают 40 семей в мире.

Чаще всего болезнь проявляется после 50 лет, но могут с ней встретиться и подростки. Выделяют четыре стадии развития болезни: пациент 4 месяца страдает от все более тяжелой бессонницы и панических атак, затем к ним присоединяются галлюцинации. После полугода пациент не может спать совсем и быстро теряет вес. На последней стадии человек перестает говорить и не реагирует на окружающее, после чего умирает.

Ранее 5-tv.ru писал, что девочка впала в кому после катания на тюбинге в Хакасии.