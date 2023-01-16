Адские санки: девочка впала в кому после катания на тюбинге в Хакасии

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Девочка оказалась в коме после катания на прицепленном к «Жигулям» тюбинге в Хакасии

Адские санки: девочка впала в кому после катания на тюбинге в Хакасии

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Веселое развлечение обернулось настоящей трагедией для ребенка. Кто виноват в жуткой беде?

Несовершеннолетняя девочка получила многочисленные травмы головы и впала в кому после катания на тюбинге в Хакасии. Ребенок находился на «ватрушке» для катания по снегу, прикрепленной к автомобилю «Жигули» с помощью троса. В управлении Госавтоинспекции (УГИБДД) республики сообщили, что трагедия случилась два дня назад в населенном пункте Куйбышево Бейского района.

Необычное развлечение устроил 21-летний шофер, разместив на тюбинге двух пассажиров. Сообщается, что у человека за рулем автомобиля ВАЗ-2106 даже не было водительских прав. В ходе поездки водитель не справился с управлением, поэтому транспорт занесло, а сидящие на «ватрушке» столкнулись с электрической опорой.

«В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка, девочка 2006 года рождения, получила сотрясение и ушибы головного мозга. В настоящее время ребенок находится в коме. По факту ДТП проводится проверка», — заявили в УГИБДД по Хакасии.

Теперь на водителя «Жигулей» возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством водителей, не имеющим права управления транспортным средством» и административное по статье «Перевозка людей вне кабины автомобиля».

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