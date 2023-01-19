Глава МИД Канады Мелани Жоли подтвердила вызов посла РФ Олега Степанова

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33

Российский дипломат прежде сообщил, что был приглашен на разговор, однако его не уведомили ни о причинах вызова, ни о теме беседы.

Глава МИД Канады Мелани Жоли подтвердила вызов посла РФ Олега Степанова

Фото: www.globallookpress.com / Adrian Wyld

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердила вызов посла РФ Олега Степанова в МИД страны. На пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли она заявила, что сегодня ее представители пригласили «для разговора» российского дипломата.

Прежде о вызове сообщил сам посол РФ в Оттаве. В интервью РИА Новости Степанов указал, что встреча назначена на 16:00 по местному времени (00:00 по московскому), а также подчеркнул — ему не объяснили причину приглашения и не назвали тему, которую хотели бы обсудить.

В последний раз Степанова вызывали в МИД Канады в конце ноября 2022 года. Канадская пресса тогда предполагала, что предметом беседы станут публикациями российского посольства о законопроекте, связанном с запретом пропаганды ЛГБТ. Канадское внешнеполитическое ведомство назвало их атакой на толерантность.

Москва — в свою очередь — через представителя Оттавы в РФ Элисон Леклер донесла: ситуация является следствием русофобии во внутриполитической конъюнктуре Канады.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров оценил возможность переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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