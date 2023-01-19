«Придушить хочется»: Юлия Барановская высказалась о хейтерах ее дочери Яны

Телеведущая гордится танцевальными успехами наследницы, а вот публика радости не разделяет — девочку называют посредственной, а победы объясняют звездной фамилией.

Телеведущая Юлия Барановская негодует из-за критики в адрес ее дочери Яны Аршавиной. Как любая мама, звезда гордится успехами наследницы, но публика радоваться вместе с ней не спешит. Нападки на девочку в социальных сетях вызывают в ее родительнице желание лично расправиться с каждым обидчиком. Об этом сама теледива рассказала изданию 7Дней.ru.

У Барановской трое детей от отношений с футболистом Андреем Аршавиным, которые продлились десять лет и завершились скандалом — спортсмен бросил спутницу беременной и вскоре женился на Алисе Казьминой. Впрочем, и этот брак оказался неудачным. Оставленная подруга через суд добилась достойных алиментов на наследников, построила карьеру на телевидении и стала для многих примером. Многодетная мама всегда на первый план ставит благополучие детей.

Сейчас старшему сыну Барановской Артему 17 лет, Яне — 13, а младшему Арсению десять. Мальчики отдали предпочтение спорту, по примеру отца играют в футбол, а единственная дочь селебрити увлекается танцами. Она участвует в различных соревнованиях, а также в проекте «Танцы» на ТНТ. Жюри хвалят девочку, отмечают ее трудолюбие и потенциал, а зрители добавляют — не мудрено, знаменитая фамилия открывает все двери.

«Я до сих пор не могу смириться с тем, что ее постоянно „выделяют“. Что касается меня самой — мне давно все равно. А за нее просто крышу рвет… Бывает, говорят: „Вот, какая посредственная девочка, ее просто родители в шоу притащили“. Мне таких людей, честно говоря, хочется придушить», — отреагировала на едкие комментарии Барановская.

Телеведущая подчеркнула, что благодарна судье проекта Мигелю за поддержку. Он сказал, что действительно считает Яну Аршавину талантливой. Однако статус родителей, судя по всему, всегда будет преследовать девочку, как бы она ни трудилась, чего бы ни добилась. По словам Барановской, ее материнское сердце кровью обливается каждый раз, когда кто-то «цепляется к фамилии».

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлию Барановскую заподозрили в романе со звездным модельером. После расставания с Аршавиным в 2012 году ей приписывали множество связей, поговаривали даже, что из-за нее Григорий Лепс развелся с женой после 20 совместных лет! Но ни один слух официально не подтвердился. Личную жизнь знаменитость принципиально скрывает от общественности.