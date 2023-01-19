SHAMAN рассказал о подготовке к концертам в Донбассе: «Не хотелось караоке»

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Певец SHAMAN о живых выступлениях в Донбассе: Люди не ожидали такого формата

Фото, видео: 5-tv.ru

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Певец Ярослав Дронов не пожалел о решении привезти в Мариуполь и Луганск большую команду и выступить живьем, увидев реакцию благодарных зрителей.

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, привез в Донбасс целую команду музыкантов, звукорежиссеров и художников по свету. Для исполнителя это событие — особенное, важное, поэтому ему не хотелось ограничиваться упрощенной версией шоу. Жителям Мариуполя и Луганска и военнослужащим артист хотел подарить живой праздник и яркие впечатления. Как видит теперь, все удалось.

«Хотелось, чтобы это был не просто концерт в караоке формате, где я и минусовка или я и гитарка, а чтобы это было большое событие. Чтобы это был большой звук, большой свет. И оказался абсолютно прав, потому что люди не ожидали абсолютно увидеть такого формата. Они просто первые несколько песен концерта сидели, вжавшись в кресла, и не понимали, что это действительно происходит», — вспоминает SHAMAN.

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По словам исполнителя, через некоторое время ошеломленная публика как будто зарядилась. В зале появились первые танцующие, их становилось все больше. Как отметил артист, от творческой поездки в зону спецоперации действительно не требуют высшего качества исполнения — нет в распоряжении ни большого количества техники, ни персонала. Условия и требования безопасности вносят свои коррективы. Поэтому самоотдачу Дронова жители Донбасса оценили по достоинству.

«Люди отогрелись душой. И я до сих пор нахожусь под впечатлением от этих эмоций, которые подарили мне именно зрители на этих концертах», — поделился исполнитель.

Концерты SHAMAN в Донбассе стали продолжением серии благотворительных выступлений для бойцов российской армии. По завершении программы публика еще долго не отпускала музыканта со сцены, около часа он общался с поклонниками, никому не отказывая в фото или автографе. Неделей ранее Дронов стал участником акции Минобороны РФ «Лучшим воинам Мира» и спел для проходящих реабилитацию в госпитале Подольска участников спецоперации.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN рассказал, как записал новую песню «Мы» вместе с жителями Донбасса.

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