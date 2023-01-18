Певец SHAMAN рассказал, как записал песню «Мы» вместе с жителями Донбасса

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 2 142

Композиция родилась при необычных обстоятельствах — от идеи до формы подачи.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; Луганск24; Антон Коробков-Землянский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Певец SHAMAN раскрыл детали создания своего нового хита «Мы», адресованного жителям Донбасса. Где и как родилась идея написать песню, при каких обстоятельствах это происходило и какими были впечатления, артист рассказал в ходе эксклюзивного интервью автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Собеседник признался, что по пути в ДНР на самом деле не представлял, как сложится его поездка и что от нее ожидать. Но даже в дороге терять время для артиста — не позволительная роскошь. А если еще в этом момент и муза посещает — тем более. Так, за часы, проведенные в поезде, и родился новый хит знаменитости. Совпало все: идея, место, повод — уже по приезду в Донбасс музыканту было что рассказать людям, за которых у него болит душа.

«Когда я только туда ехал, еще не зная, что меня там ждет… В поезде у меня возникла идея написать такую объединяющую песню, посвятить ее всем жителям Донбасса и назвать ее „Мы“. В общем то, так как я вожу с собой студию звукозаписи, я прямо в вагоне поезда слова накидал и музыку тоже», — поделился подробностями SHAMAN.

И это не все детали создания песни. Ее название — «Мы» — уже подразумевало участие людей в этой музыкальной истории, и тут артисту пришла в голову еще одна мысль — записать голоса своих зрителей, а произошло это во время концерта в Луганске. Артист заранее позаботился о том, чтобы оборудовать зал звукозаписывающими устройствами, оставалось только все сделать вместе.

«Я попросил всех зрителей, которые сидели и смотрели концерт, на счет три громко, четко и внятно сказать «мы». И мы это записали. И теперь их голоса навсегда будут увековечены в песне. Я не знаю, кто это еще так делал из музыкантов, но вот в реальном времени, на концерте, были записаны голоса местных жителей. Поэтому я все свои эмоции отражу в творчестве. Мне кажется, что это с моей стороны правильнее, честнее, лучше всего», — подчеркнул знаменитость».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN посетил Мариуполь и рассказал о его жителях.

Тема:
Спецоперация
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