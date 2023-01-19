В ЛНР обнаружили схрон со взрывчаткой

Эфирная новость 31

Взрывчатку злоумышленники планировали использовать для терактов в новых российских регионах.

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Станавов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Новость из Луганской Народной Республики, там обнаружили схрон с самодельными бомбами, об этом сообщили в Министерстве госбезопасности региона.

Силовики нашли 120-миллиметровые мины, общей массой около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. С их помощью боевики вероятно готовили теракт. Сейчас ведутся поиски всех причастных.

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Бэллы Курковой
14:30
ВС РФ уничтожила скопление украинской техники в ДНР
14:27
Подросток пожаловался на кашель и насморк, а потом умер во сне
14:22
«Необходимо»: Добровинский объяснил прилет брата Моисеева в Россию за наследством
14:19
«Медленный убийца» поставит крест на карьере: какая болезнь подточила здоровье Костомарова
14:16
В Кремле призвали Украину быстрее показать готовность к принятию требований РФ

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2