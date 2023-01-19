В ЛНР обнаружили схрон со взрывчаткой

Новость из Луганской Народной Республики, там обнаружили схрон с самодельными бомбами, об этом сообщили в Министерстве госбезопасности региона.

Силовики нашли 120-миллиметровые мины, общей массой около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. С их помощью боевики вероятно готовили теракт. Сейчас ведутся поиски всех причастных.