В ЛНР обнаружили схрон со взрывчаткой
Взрывчатку злоумышленники планировали использовать для терактов в новых российских регионах.
Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Станавов; 5-tv.ru
Новость из Луганской Народной Республики, там обнаружили схрон с самодельными бомбами, об этом сообщили в Министерстве госбезопасности региона.
Силовики нашли 120-миллиметровые мины, общей массой около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. С их помощью боевики вероятно готовили теракт. Сейчас ведутся поиски всех причастных.
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