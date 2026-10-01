Скоро будет сложно: жена Мота предчувствует новый этап в жизни

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 16 0

Танцовщица сказала, что пока спокойно справляется с учебными задачами ребенка.

Жена Мота способна справиться с программой второго класса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мария Мельникова рассказала, что помогает ребенку с домашними заданиями

Жена рэпера Мота Мария Мельникова рассказала, что пока школьная программа не становится для нее серьезным испытанием. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на «Плавно Премия».

«Слушайте, было бы странно, если бы я не справлялась с программой второго класса», — отметила Мельникова.

При этом расслабляться она не собирается. По словам Марии, сейчас ей удается помогать сыну с учебой без особых сложностей, однако она уже чувствует, что впереди могут появиться более трудные задачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Мот не планирует посещать концерт Канье Уэста, несмотря на любовь к творчеству американского исполнителя. По словам артиста, ему ближе концертные выступления, в которых важную роль играют хореография и зрелищная постановка.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что сын Мота Соломон помогает отцу вручную подписывать полотенца для шоу и даже готов «защищать» артиста от назойливых журналистов. По словам рэпера, ребенок проявляет интерес в том числе и к работе перед публикой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.56
-0.87 94.88
-1.18
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

4:03
Самолет с политическим окрасом? Был ли инцидент с рейсом Flydubai провокацией
3:40
Скоро будет сложно: жена Мота предчувствует новый этап в жизни
3:21
Конец эпохи: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии
3:20
Инцидент в самолете FlyDubai стал шестым случаем конфликта пилотов за восемь лет
2:50
«Врачи меня давно похоронили, но я еще жив»: Андрей Губин ответил на вопрос о своем здоровье
2:30
Колбаса под кодом и штрафы за масло: что меняется в маркировке «Честный знак» с 1 октября

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
К каким мошенническим схемам надо подготовиться перед отопительным сезоном
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня