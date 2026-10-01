Конец эпохи: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии

Газета O Jogo: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду принял решение завершить выступления за сборную Португалии по футболу. Об этом сообщает газета O Jogo со ссылкой на источник. Издание подчеркивает, что решение окончательное, однако ссылок на самого футболиста или его окружение не приводит.

Ранее СМИ писали, что Роналду отказался участвовать в тренировке национальной команды после пропущенного матча Лиги наций против сборной Норвегии (2:1). Встреча прошла в воскресенье в Осло: форвард не попал в стартовый состав и провел весь матч на скамейке запасных.

Позже появилась информация, что тренер Жорже Жезуш и футболист встретились и уладили недопонимание. Однако в среду на пресс-конференции Жезуш заявил, что Роналду не попадет в состав на предстоящий матч с датчанами. После этого нападающий покинул расположение сборной и пообещал позже рассказать «правду о причинах своего ухода».

Сам форвард пока никак не комментировал сообщение о завершении карьеры в национальной команде. Детали возможного ухода и сроки официального заявления остаются неизвестными.

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