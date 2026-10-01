Конец эпохи: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина 21 0

Сам форвард пока никак не комментировал сообщение о завершении работы в национальной команде.

Роналду ушел из сборной Португалии: что случилось

Фото: © Getty Images/Carlos Rodrigues / Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Газета O Jogo: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду принял решение завершить выступления за сборную Португалии по футболу. Об этом сообщает газета O Jogo со ссылкой на источник. Издание подчеркивает, что решение окончательное, однако ссылок на самого футболиста или его окружение не приводит.

Ранее СМИ писали, что Роналду отказался участвовать в тренировке национальной команды после пропущенного матча Лиги наций против сборной Норвегии (2:1). Встреча прошла в воскресенье в Осло: форвард не попал в стартовый состав и провел весь матч на скамейке запасных.

Позже появилась информация, что тренер Жорже Жезуш и футболист встретились и уладили недопонимание. Однако в среду на пресс-конференции Жезуш заявил, что Роналду не попадет в состав на предстоящий матч с датчанами. После этого нападающий покинул расположение сборной и пообещал позже рассказать «правду о причинах своего ухода». 

Сам форвард пока никак не комментировал сообщение о завершении карьеры в национальной команде. Детали возможного ухода и сроки официального заявления остаются неизвестными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.56
-0.87 94.88
-1.18
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

4:03
Самолет с политическим окрасом? Был ли инцидент с рейсом Flydubai провокацией
3:40
Скоро будет сложно: жена Мота предчувствует новый этап в жизни
3:21
Конец эпохи: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии
3:20
Инцидент в самолете FlyDubai стал шестым случаем конфликта пилотов за восемь лет
2:50
«Врачи меня давно похоронили, но я еще жив»: Андрей Губин ответил на вопрос о своем здоровье
2:30
Колбаса под кодом и штрафы за масло: что меняется в маркировке «Честный знак» с 1 октября

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
К каким мошенническим схемам надо подготовиться перед отопительным сезоном
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня