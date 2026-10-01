Инцидент в самолете FlyDubai стал шестым случаем конфликта пилотов за восемь лет

Инцидент в самолете рейса FlyDubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, стал шестым случаем конфликта пилотов за последние восемь лет. Об этом сообщает ТАСС в своих подсчетах.

Катастрофа с участием воздушного судна Boeing 737-800 компании China Eastern Airlines произошла 1 марта 2022 года. Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Куньмин—Гуанчжоу на юге КНР. Все находящиеся на борту 123 пассажира и девять членов экипажа погибли. Расследование случившегося до сих пор не завершено.

Помимо этого, 25 июля 2018 года в кабине пилотов Boeing 737 Iraqi Airways, следующего из Мешхеда в Багдад со 157 пассажирами, произошла потасовка. Командир экипажа начал драку со вторым пилотом после того как последний вызвал стюардессу с едой без предупреждения. После благополучного приземления в Багдаде ссора мужчин продолжилась. Оба пилота впоследствии были отстранены от полетов.

Другой инцидент случился 1 января того же года на рейсе Лондон — Мумбай индийской авиакомпании Jet Airways. Конфликт произошел между командиром экипажа и вторым пилотом, в роли последнего была женщина. Из-за ссоры первый пилот оставался некоторое время за штурвалом один. Пару раз он просил коллегу занять место в капитанском кресле. Из-за возникшего спора в опасности были 324 пассажира и экипаж в составе 14 человек. К счастью, полет завершился удачно, пилотов после расследования уволили.

В июне 2022 года на борту воздушного судна Airbus A320 Air France, летевшего из Женевы в Париж, руководство экипажа в лице командира и второго пилота решили выяснить отношения с помощью драки. Бортпроводники разняли мужчин, и самолет прибыл в пункт назначения. Пилоты были отстранены от работы.

Следующий инцидент датируется началом 2026 года. В аэропорту Лос-Анджелеса на борту Boeing 777-300ER авиакомпании Eva Air произошла драка между членами экипажа: командир и второй пилот не смогли договориться о скорости движения самолета. Однако воздушное судно вылетело по расписанию, а командир был отстранен от полетов.

Пятому каналу стали известны подробности происшествия на борту рейса FlyDubai, летевшего из Дубая в Израиль.

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