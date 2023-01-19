«Крупная цель»: военный эксперт оценил характеристики французских танков Leclerc

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 62

Военный эксперт Литовкин: французские танки Leclerc уступают российской технике

Фото, видео: Николай Новичков / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Натовская модель проигрывает российской технике по многим показателям, однако одно преимущество у нее все-таки есть.

В западных СМИ появилась информация, что Франция рассматривает возможность поставки Киеву танков Leclerc. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru рассказал, какие возможности есть у этих гусеничных боевых машин и в чем они уступают российской техники.

«У них одно единственное преимущество — в башне более свободная обстановка, не так тесно как в наших других танках. Вот и все», - прокомментировал эксперт.

По словам Литовкина, комфортное размещение танкиста в башне не гарантируют Leclerc боевое преимущество в схватке по ряду причин. Он объяснил, что это самый обычный танк с пушкой 120 миллиметров, а мощность его двигателя — около тысячи лошадиных сил.

«Он выше нашего танка по росту, поэтому и цель более крупная, чем наш танк. И вес у него больше, чем у нашего танка — под 60 тонн, что делает его менее маневренным, чем наши танки», — подчеркнул военный аналитик.

В заключение специалист добавил, что в натовской поставке отсутствует система автоматического заряжания. По его словам, этот обыкновенный танк, конечно же, проигрывает отечественным.

Ранее Виктор Литовкин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru оценил поставку Украине британских БТР Bulldog.

Тема:
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