Достойно ответим: почему вооружение России на порядок лучше британского и польского

Зарубежная техника лишь в некоторых моментах не уступает отечественной, но имеет при этом ряд серьезных недостатков.

Какие российские танки и противотанковые средства смогут противостоять британским Challenger Mk. 2 и польским Leopard-2PL, выяснило издание EADaily, основываясь на данных немецких массмедиа. Разница в технических характеристиках просто колоссальная!

Российское — значит, лучшее

Учитывая преимущества вооружений Польши, побороться с ними смогут российские Т-90А/С, Т-90М «Прорыв-3» и Т-80УД с увеличенной до 830—850 миллиметров стойкостью литой башни. Только они способны выдержать попадание нового бронебойного оперенного подкалиберного снаряда DM53 с пробиваемостью до 750—780 миллиметров на удалении в две тысячи метров.

Также танки Польши не уступают прицелам «Сосна-У», которыми оснащены Т-90А/С/М, Т-72Б3М и Т-80БВМ. Что касается противотанковых средств России, комбинированную бронепреграду Leopard-2PL могут преодолеть лишь противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) 9М133−1 «Корнет» либо 9М123−2 «Хризантема-С». Только им под силу пробить бортовые бронелисты башни польского танка. Танковые управляемые ракеты «Инвар-М1» эффективны на удалении до пяти километров, но лишь в случае попадания в ослабленную нижнюю или верхнюю лобовую деталь.

Если углы безопасного маневрирования будут увеличены, польские машины становятся уязвимыми для ПТУР 9М133 «Корнет» ранних версий, а также ПТУР 9М131М «Метис-М1». Кроме того, при увеличении углов техника доступна сбоку противотанковой гранате ПГ-7ВР с тандемными кумулятивными боевыми частями, а также противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) «Конкурс-М». Даже при углах безопасного маневрирования бортовые бронелисты уязвимы для противотанковых гранат ПГ-9В.

Уязвимость бронелистов для 30- миллиметровых снарядов БПС «Кернер» советской автоматической пушки 2А42 обусловлена большими углами безопасного маневрирования.

Противостоять британской технике, речь идет о танках Challenger Mk. 2, в состоянии усовершенствованные снаряды «Свинец-½», (дистанция должна быть менее полутора километров, и попасть нужно в сектор маски орудия) и «Вакуум-1» с дистанции менее трех километров.

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