Пользователи считают, что российский президент не блефует в своих заявлениях.

За планы отправить танковую эскадрилью на Украину раскритикован премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Читатели издания Daily Mail считают, что конфликт в Незалежной не имеет отношения к Соединенному Королевству. Кроме того, пользователи уверены, что на украинском кризисе зарабатывают многие люди. По мнению комментаторов, деньги, выделяемые на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), следовало бы потратить на учителей, врачей и медперсонал. Также кое-кто вспомнил слова президента России Владимира Путина.

«Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует», — написал пользователь.

Перед этим в СМИ появилась информация, что Великобритания уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 в Самостийную.

Еще в конце февраля прошлого года Путин заявлял, что ответ российской стороны будет незамедлительным в случае вмешательства в ситуацию в Донбассе извне.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов. Решение о проведении СВО российские власти приняли на фоне усилившихся обстрелов гражданских со стороны украинских боевиков. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.