Не накаляй: британцы призвали Сунака изменить планы по Украине из-за слов Путина
Читатели DM испугались предупреждения Путина после планов Сунака поставить танки на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu
Пользователи считают, что российский президент не блефует в своих заявлениях.
За планы отправить танковую эскадрилью на Украину раскритикован премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Читатели издания Daily Mail считают, что конфликт в Незалежной не имеет отношения к Соединенному Королевству. Кроме того, пользователи уверены, что на украинском кризисе зарабатывают многие люди. По мнению комментаторов, деньги, выделяемые на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), следовало бы потратить на учителей, врачей и медперсонал. Также кое-кто вспомнил слова президента России Владимира Путина.
«Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует», — написал пользователь.
Перед этим в СМИ появилась информация, что Великобритания уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 в Самостийную.
Еще в конце февраля прошлого года Путин заявлял, что ответ российской стороны будет незамедлительным в случае вмешательства в ситуацию в Донбассе извне.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов. Решение о проведении СВО российские власти приняли на фоне усилившихся обстрелов гражданских со стороны украинских боевиков. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.
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