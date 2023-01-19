В МВД Дагестана опровергли фейк о «непристегнутом» портрете умершего князя
Умерший 300 лет назад «пассажир» даже не был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Дагестан
Сегодня в отдельных средствах массовой информации и сети Интернет получила распространение информация о якобы привлечении к ответственности за непристегнутый ремень пассажира транспортного средства — князя Хаджи-Давуд, который умер 300 лет назад.
В МВД по Республике Дагестан отметили, что указанная информация не соответствует действительности.
«15 января текущего года в 11:17 часов на 923 км. федеральной автодороги „Кавказ“ камерой автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения зафиксировано административное правонарушение, совершенное водителем автомобиля „ГАЗ-3302“. <…> При этом стоит отметить, что перевозимый портрет камерой наблюдения не фиксировался», — сообщили в ведомстве.
В МВД быстро доказали неправдивость опубликованной в СМИ информации.
В МВД обратились к журналистам, попросив при подготовке материалов проверять распространяемые сведения, а для получения объективной и достоверной информации обращаться в МВД Дагестана.
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