Нефть из РФ смешивается в Сингапуре и перепродается по всему миру

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Bloomberg: российская нефть смешивается в Сингапуре и после реэкспортируется по всему миру

Нефть из РФ смешивается в Сингапуре и перепродается по всему миру

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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На каждое жесткое ограничение найдется свой хитрый обход.

В Сингапуре нефть из России смешивается с сырьем из отдельных источников и реэкспортируется по всей планете. Об этом сообщило издание Bloomberg, подразумевая некую «лазейку», которую нашла Москва в обход антироссийским санкциям.

Известно, что спрос на нефтяные резервуары растет с рекордной скоростью. Недорогое сырье из России выгодно смешивать с поставками извне. Как отмечает издание, это позволяет скрыть происхождение грузов. Тем более, Сингапур не вводил ограничения на импорт российского черного золота, хотя финансовым организациям запрещено спонсировать или связываться с товарами и компаниями из РФ.

Данные судоходной компании Vortexa Ltd показывают, что по сравнению с 2021 годом, в декабре 2022 года сингапурские терминалы приняли в два раза больше объемов нефти и мазута из России. Это сырье идет и на внутренний рынок, и на дальнейший экспорт.

А вот сам Сингапур для нужд города-государства получил более двух с половиной миллионов баррелей нефти, а это чуть ли ни в 40 раз превышает прошлогодний масштаб.

Также в издании отмечается, что реэкспортировать, смешивать и переупаковывать российские нефтепродукты могут Объединенные Арабские Эмираты. По словам Уильяма Тана, старшего вице-президента сингапурской компании Miyabi Industries, трейдеры и поставщики топлива занимаются хранением и смешиванием нефти из-за внушительного заработка. Они могут получить около 20% прибыли от этой деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глобальная ошибка Байдена позволила России разбогатеть.

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