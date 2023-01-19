Виновато варенье: Шакира узнала об изменах Пике из-за нелепой детали

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 43

Певица Шакира разоблачила измену Пике благодаря съеденному варенью

Виновато варенье: Шакира узнала об изменах Пике из-за нелепой детали

Фото: © РИА Новости / Антон Спирин

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Артистка догадалась об интрижке возлюбленного, заглянув в холодильник.

Расставание 45-летней певицы Шакиры с экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике стало одним из самых громких в мировом шоу-бизнесе. Оказалось, что в попытке скрыть свой роман на стороне, футболист оставил очень глупуюулику.

Поп-дива ушла от спортсмена в июне 2022 года, узнав о его изменах. Догадаться о неверности Пике ей помогло любимое клубничное варенье. Вернувшись с гастролей, она заметила в холодильнике пустую банку. Поскольку футболист ненавидел это варенье, Шакира сразу же догадалась, что в доме была «гостья».

По информации Daily Mail, певица воплотила эту ситуацию в клипе на песню «Te Felicito», где также заглянула в холодильник.

Шакира прожила с Жераром Пике 12 лет и родила от него двух детей. Однако пара так и не узаконила свои отношения. После расставания стало известно, что 35-летний футболист начал встречаться с 22-летней студенткой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Шакира растоптала своего экс-возлюбленного в новой песне, посоветовав подкачать мозги, а не тело.

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