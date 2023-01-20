Полезная замена: может ли кофе зарядить бодростью лучше энергетиков

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Рита Миронова
Рита Миронова 29

Ученые из США выяснили, что кофе для здоровья полезнее и безопаснее энергетиков

Полезная замена: может ли кофе зарядить бодростью лучше энергетиков

Фото: www.globallookpress.com / Ingo Kuzia

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Какой напиток безопаснее для здоровья, с помощью эксперимента выяснили американские ученые.

Употреблять энергетики лучше как можно реже, чтобы не подорвать здоровье. О том, как напиток влияет на работу сердца, выяснили исследователи из Медицинского центра США имени Дэвида Гранта.

Как пишет Сибкрай.ru, для эксперимента набрали 218 здоровых людей от 18 до 42 лет и разделили их на две группы. Первой дали почти литр энергетика, содержащего 107 граммов сахара и 315 миллиграммов кофеина (суточная доза, стандартно потребляемая в США — Прим. ред.). Второй группе людей дали выпить такое же количество газировки с тем же количеством кофеина.

Результаты исследования показали, что у тех, кто пил энергетики, интервал QT на ЭКГ был больше. Это может привести к проблемам с сердцем и смертельно опасной аритмии.

Также через шесть часов у людей после энергетика артериальное давление было повышено, а у остальных уже пришло в норму.

«Большинство преждевременных смертей вызвано гипертонией, а не раком, диабетом или ожирением», — отметили ученые.

Они порекомендовали заменить энергетики чашкой кофе. Он способствует укреплению здоровья.

Ранее 5-tv.ru называл десять самых неприятных «побочек» от кофе.

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