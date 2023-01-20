Судьба западных территорий уже решена, и комплексы ПВО на Украине размещают не для защиты Киева.

Среди дипломатов появилось мнение, что польские наемники пришли в Незалежную не для союзной помощи стране. По словам Александра Бартоша, Польша преследует цель вернуть свои бывшие территории. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал 5-tv.ru, понимают ли на Украине истинные намерения «партнеров», и какова на самом деле судьба западных территорий страны.

По словам эксперта, сегодня киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским фактически договорился с Польшей о переходе целого ряда управленческих функций в Варшаву. По данным источников, часть Центробанка и некоторые предприятия, включая «Мотор Сич», также переехали. В свою очередь, польские госслужащие получили особые права в госорганах Незалежной.

«Идет такое ползучее поглощение Польшей западной Украины. Руководство Украины во главе с Зеленским не видит в этом ничего страшного, исходя из того, что такая интеграция с Польшей будет способствовать интеграции Украины с Евросоюзом. Таким образом, практически поощряют аннексию западной Украины», — объяснил Кнутов.

Специалист уверен, что Польша понимает свое положение и не упустит шанс взять под свой контроль значительные территории. Именно с этим связано активнейшее участие польских наемников в боевых действиях за украинскую сторону. Они несут тяжелейшие потери, но находится огромное количество добровольцев, действующих под видом частных военных компаний. Солдаты участвуют в достаточно кровопролитных боях и воют неплохо, отмечает Кнутов.

«Поэтому Варшава делает все, чтобы использовать данную ситуацию под видом якобы помощи Украине, но реально для погашения части западных территорий и расширения своего влияния на Прибалтику. В перспективе оказания давления на Белоруссию с целью поднять страну и сделать великую Польшу от моря до моря», — прокомментировал аналитик.

Националисты из запрещенных структур видят угрозу в связи с Польшей, да и само население Украины, в целом, не готово отдавать свою часть полякам. Однако, по словам Юрия Кнутова, судьба западной Украины уже решена в Брюсселе и Вашингтоне. НАТО размещает комплексы ПВО не для защиты Киева, а для защиты Львова. Польские СМИ уже даже показывают карты, на которых город вошел в их владения.

«Сейчас формируется пехотная дивизия. Пройдут мощнейшие учения в Польше — 200 тысяч человек должны участвовать, когда в армии Польши 150 тысяч человек. То есть 50 тысяч позовут из резерва и воспользуются добровольцами, таким образом будет сформирован кулак в 200 тысяч человек, часть этого кулака планируется перебросить на западную Украину для того, чтобы украинские войска регуляторные могли уйти на восток и участвовать в стратегическом наступлении, которое анонсировал Зеленский. Это самый удобный момент для того, чтобы польские вооруженные силы закрепились», — подчеркнул военный эксперт.

Кунтов уверен, что на данном этапе украинцы не поднимут восстание против поляков, даже понимая всю опасность ситуации. Он, ссылаясь на собственные источники в Краматорске, рассказал, что в городе произошел наплыв польского контингента, и этого наводнения больше боялись, нежели пытались с ним бороться.

«На сегодняшний день такая задача (противостоять Польше) перед Украиной не стоит, и даже украинские националисты, вобщем-то, терпят то, что поляки ведут себя на украинской земле как у себя дома», —заключил Кнутов.

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