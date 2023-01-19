Иноагентов в России взяли под государственный контроль

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 26

В России утвердили положение о государственном контроле за иноагентами

Иноагентов в России взяли под государственный контроль

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Теперь иноагенты смогут участвовать в мероприятиях только после проведения проверки. Контролировать их деятельность предстоит Министерству юстиции РФ и другим госорганам.

Положение о госконтроле за работой иноагентов утвердило Правительство России. Документ из 58 пунктов опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь госорганы могут проводить плановые и внеплановые проверки юридических и физических лиц, получивших статус иноагента, следить за их финансами и ведением документов.

В положении отмечается, что плановые проверки должны проводиться не чаще одного раза в год. При этом иноагентов должны предупредить о них не менее чем за трое суток.

Что касается внеплановых проверок, то предупреждать о них обязаны не менее чем за 24 часа. При этом сами проверки могут длиться не более 20 рабочих дней.

За нарушения законодательства иноагенты могут получить предписание или административный протокол. Кроме этого, результаты проверки могут стать поводом, чтобы ликвидировать юрлицо или предоставить мотивированное решение о запрете заявленной программы на территории РФ. Однако иноагенты могут обжаловать решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что список иноагентов пополнил Артур Смольянинов*.

* — признан иноагентом в РФ.

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