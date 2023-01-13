Минюст включил Артура Смольянинова* в список иноагентов

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 66

Актер не только позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес своей родины, но и заявил, что ее нужно уничтожить и «превратить в радиоактивный пепел».

Минюст включил Артура Смольянинова* в список иноагентов

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Актер театра и кино Артур Смольянинов* внесен в список иностранных агентов решением Минюста РФ.

Звезда картины «9 рота» сбежал из России осенью 2022 года. В одном из последних интервью он заявил, что готов, в случае попадания в зону проведения ВС РФ специальной военной операции (СВО), воевать на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) против своих же, а также стрелять в своего коллегу Сослана Фидарова, который уже много лет находится в Донбассе и занимается оказанием гуманитарной помощи местным жителям.

Смольянинов при этом совершенно не постеснялся в высказываниях и, несмотря на то, что в Москве живут его родители и двое детей, заявил — ему плевать на Россию, даже если почти вся страна «превратится в радиоактивный пепел». Сказанное вызвало бурную оценку в российском обществе, а также среди коллег по цеху. Так, Вячеслав Манучаров предложил запретить актеру въезд в Россию навсегда, подчеркнув, что таким образом наша страна очищается, а радиоведущая Алла Довлатова и вовсе не смогла подобрать цензурных слов.

Позднее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова, а в Кремле выразили уверенность, что соответствующие ведомства не оставят данные высказывания без внимания.

К слову, публицист и телеведущий Михаил Шахназаров напомнил общественности, что таким образом Смольянинов пытается стать своим в Прибалтике, однако ему вряд ли это удастся.

* — внесен в реестр иноагентов.

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Минюст включил Артура Смольянинова* в список иноагентов

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