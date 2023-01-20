Дочь Кончаловского попрощалась с длинными волосами

Девушка решилась на экстра-короткую стрижку.

Наследница Любови Толкалиной и Егора Кончаловского — Мария Кончаловская — попрощалась с длинными волосами и сделала «ежика» на голове. Фото с новой прической девушка опубликовала в Instagram.*

На свежих снимках Мария запечатлела свой имидж до/после. На первом фото она с длинными вьющимися волосами, а на втором от них не осталось и следа.

«Мы запомнили эти волосы. Ибо их больше нет… Она просто хотела, чтобы запросы в космос не застревали по дороге», — написала девушка.

Дочь знаменитых родителей кардинально сменила имидж. Фото: Instagram* / welcometomaria

Новый образ вряд ли понравился пользователям, так как ранее Кончаловская не единожды сталкивалась с непониманием и порицанием общественности. Изначально ее критиковали за «пугающую» худобу и обвиняли в пропаганде анорексии и РПП (расстройства пищевого поведения). Известно, что в детстве Мария боролась с лишним весом и смогла сбросить более 30 кг.

Егор Кончаловский снимет документальный фильм о защитниках Донбасса

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Варнавой и почему она так сильно поменяла имидж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ