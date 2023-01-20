Дочь Кончаловского попрощалась с длинными волосами

|
Полина Долгова
Полина Долгова 134

Мария Кончаловская опубликовала фото с новой прической

Дочь Кончаловского попрощалась с длинными волосами

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Девушка решилась на экстра-короткую стрижку.

Наследница Любови Толкалиной и Егора Кончаловского — Мария Кончаловская — попрощалась с длинными волосами и сделала «ежика» на голове. Фото с новой прической девушка опубликовала в Instagram.*

На свежих снимках Мария запечатлела свой имидж до/после. На первом фото она с длинными вьющимися волосами, а на втором от них не осталось и следа.

«Мы запомнили эти волосы. Ибо их больше нет… Она просто хотела, чтобы запросы в космос не застревали по дороге», — написала девушка.

Дочь знаменитых родителей кардинально сменила имидж. Фото: Instagram* / welcometomaria

Новый образ вряд ли понравился пользователям, так как ранее Кончаловская не единожды сталкивалась с непониманием и порицанием общественности. Изначально ее критиковали за «пугающую» худобу и обвиняли в пропаганде анорексии и РПП (расстройства пищевого поведения). Известно, что в детстве Мария боролась с лишним весом и смогла сбросить более 30 кг.

Егор Кончаловский снимет документальный фильм о защитниках Донбасса

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Варнавой и почему она так сильно поменяла имидж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
Реальность начнет меняться: что принесет роковое новолуние 21 января 2023

Последние новости

18:12
«Кракен» будет доминировать в Москве уже весной 2023-го
18:00
Трехзначные числа: немецкая разведка раскрыла потери ВСУ под Артемовском
17:44
Экономический форум в Давосе «умирает» без России
17:30
Дочь Кончаловского попрощалась с длинными волосами
17:21
Жители Петербурга страдают от последствий погодных аномалий
17:02
Обманули? Ведущая Ольга Орлова опровергла новости о «тайных родах»

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023