Перемены грядут: армия РФ освободила Лобковое и Клещеевку от ВСУ
Минобороны: российские войска освободили пункты Лобковое и Клещеевка от ВСУ
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
С каждым пройденным метром украинских радикалов становится все меньше.
Село Лобковое Запорожской области освобождено российской армией. Об этом говорится в сводке оборонного ведомства РФ. Отмечается успешное наступление подразделений Восточного военного округа.
Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что бойцы РФ освободили от украинских неонацистов населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР). Уточняется, что цель достигнута благодаря работе добровольцев штурмовых отрядов, огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.
До этого в Минобороны России заявляли о том, что войска заняли более выгодные рубежи на южно-донецком направлении.
Спецоперация РФ на Украине по защите гражданских от геноцида со стороны Киева продолжается. Вооруженными силами России освобожден ряд территорий. Конечная цель — уничтожение радикалов, снижение боевого потенциала, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации.
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