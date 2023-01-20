Перемены грядут: армия РФ освободила Лобковое и Клещеевку от ВСУ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 2 483

Минобороны: российские войска освободили пункты Лобковое и Клещеевка от ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

С каждым пройденным метром украинских радикалов становится все меньше.

Село Лобковое Запорожской области освобождено российской армией. Об этом говорится в сводке оборонного ведомства РФ. Отмечается успешное наступление подразделений Восточного военного округа.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что бойцы РФ освободили от украинских неонацистов населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР). Уточняется, что цель достигнута благодаря работе добровольцев штурмовых отрядов, огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа. 

До этого в Минобороны России заявляли о том, что войска заняли более выгодные рубежи на южно-донецком направлении.

Спецоперация РФ на Украине по защите гражданских от геноцида со стороны Киева продолжается. Вооруженными силами России освобожден ряд территорий. Конечная цель — уничтожение радикалов, снижение боевого потенциала, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации.

Тема:
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