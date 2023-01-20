Перемены грядут: армия РФ освободила Лобковое и Клещеевку от ВСУ

С каждым пройденным метром украинских радикалов становится все меньше.

Село Лобковое Запорожской области освобождено российской армией. Об этом говорится в сводке оборонного ведомства РФ. Отмечается успешное наступление подразделений Восточного военного округа.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что бойцы РФ освободили от украинских неонацистов населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР). Уточняется, что цель достигнута благодаря работе добровольцев штурмовых отрядов, огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

До этого в Минобороны России заявляли о том, что войска заняли более выгодные рубежи на южно-донецком направлении.

Спецоперация РФ на Украине по защите гражданских от геноцида со стороны Киева продолжается. Вооруженными силами России освобожден ряд территорий. Конечная цель — уничтожение радикалов, снижение боевого потенциала, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации.