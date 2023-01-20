Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Политик имеет обширный послужной список и несколько государственных наград.

Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопастности РФ. Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Причины увольнения политика с должности не сообщаются.

Известно, что Алексей Павлов находится в должности генерал-лейтенанта. За государственную службу награжден орденами Почета и Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими медалями.

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