Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза
| Политика 13
Политик имеет обширный послужной список и несколько государственных наград.
Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопастности РФ. Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Причины увольнения политика с должности не сообщаются.
Известно, что Алексей Павлов находится в должности генерал-лейтенанта. За государственную службу награжден орденами Почета и Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими медалями.
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