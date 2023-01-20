Владимир Путин собрал совещание Совбеза по теме спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности на тему спецоперации. Об этом сообщают в Кремле.

«Участники совещания обменялись мнениями о ходе СВО, а министр обороны Сергей Шойгу проинформировал всех о посещении штаба операции в начале недели», — говорится в сообщении.

Сам глава государства рассказал членам Совбеза о своих недавних телефонных международных контактах и обсудил с участниками актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня.

Также стало известно, что сегодня Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. О причинах такого решения не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путин провел совещание по экономическим вопросам.