Владимир Путин собрал совещание Совбеза по теме спецоперации на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 83

Глава государства проинформировал собравшихся о недавних международных контактах.

Владимир Путин собрал совещание Совбеза по теме спецоперации на Украине

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности на тему спецоперации. Об этом сообщают в Кремле.

«Участники совещания обменялись мнениями о ходе СВО, а министр обороны Сергей Шойгу проинформировал всех о посещении штаба операции в начале недели», — говорится в сообщении.

Сам глава государства рассказал членам Совбеза о своих недавних телефонных международных контактах и обсудил с участниками актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня.

Также стало известно, что сегодня Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. О причинах такого решения не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путин провел совещание по экономическим вопросам.

Тема:
Спецоперация
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