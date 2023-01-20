Астрономы поймали странный радиосигнал из далекой галактики

|
Полина Долгова
Полина Долгова 38

Индийские ученые зафиксировали самый далекий сигнал от скопления атомарного водорода

Астрономы поймали странный радиосигнал из далекой галактики

Фото: www.globallookpress.com / Werner Walter Archiv

Читайте нас в: Дзен Новости

Он шел до Земли почти девять миллиардов лет.

Группа ученых из Индии зафиксировали особый вид радиосигнала из галактики, которая находится почти в девяти миллиардах световых лет от Земли. Об этом сообщает издание Metro.

Сигнал исходил от атомарного водорода — вещества, которое является основным топливом для образования звезд в галактике. Его изучение помогает понять, как развивалось космическое пространство. На тот момент, когда был послан сигнал Вселенной было всего 4,9 миллиардов лет. Он прошел путь до нас длиной в 8,8 миллиарда световых лет.

«Это эквивалентно оглядке назад во времени на 8,8 миллиарда лет», — сказал Арнаб Чакраборти, космолог и соавтор исследования.

Это первый случай, когда этот тип радиосигнала был обнаружен на таком огромном расстоянии.

«Галактика излучает различные виды радиосигналов. До сих пор было возможно уловить этот конкретный сигнал только из близлежащей галактики, ограничивая наши знания теми галактиками, которые ближе к Земле», — сказал Чакраборти.

Поймать сигнал ученые смогли с помощью гигантского метроволнового радиотелескопа в Индии, который работает на основе естественного явления — линзирование.

«Гравитационное линзирование увеличивает сигнал, исходящий от удаленного объекта, чтобы помочь нам заглянуть в раннюю Вселенную», — сказал соавтор исследования Нирупам Рой.

Используя сигнал, исследователи уже смогли измерить газовый состав далекой галактики, из которой он исходил. Исследователи обнаружили, что атомная масса газового содержимого этой конкретной галактики почти в два раза превышает массу видимых нам звезд.

Таким образом, хотя инопланетяне, возможно, и не вступали в контакт с Землей, это открытие дает новые возможности для изучения космической эволюции звезд и галактик с помощью радиотелескопов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астроном из России открыл потенциально опасный для Земли астероид.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
Реальность начнет меняться: что принесет роковое новолуние 21 января 2023

Последние новости

19:32
«Язык вырву»: актер «9 роты» разнес Смольянинова* за критику россиян
19:20
Астрономы поймали странный радиосигнал из далекой галактики
19:00
Интерес для спецслужб: могут ли принца Гарри «убрать» с шахматной доски
18:48
В Обнинске открылась уникальная лаборатория для лечения онкобольных
18:33
Российская артиллерия с ювелирной точностью выбивает ВСУ с их позиций
18:24
Зеленский назвал неожиданного союзника России

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023