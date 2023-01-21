Надо бить чужих, а не своих: Пригожин объяснил идею Хаматовой завершить карьеру

Народная артистка РФ, сбежавшая вместе с семьей в Прибалтику, корит себя за то, что стала актрисой, и хочет скорее выбраться из этой стези.

Чулпан Хаматова сделала громкое заявление: оказалось, что ее давно тяготит актерская работа. Теперь артистка театра и кино хочет скорее завершить карьеру. О том, что могло стать причиной такого решения, рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

По мнению представителя отечественного шоу-бизнеса, намерение Хаматовой уйти со сцены не связано с тем, что она не очень востребована за рубежом. Скорее всего, оно обусловлено слишком напряженным графиком.

«Вы не понимаете, насколько это тяжелый труд, это недосып. Ты всю жизнь живешь ради зрителя, во имя зрителя. Актерская игра, быть актером — это колоссальный труд и колоссальная ответственность», — сказал Иосиф Пригожин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

При этом продюсер признал, что, несмотря на антироссийские настроения, Чулпан Хаматова остается гениальной актрисой. Он убежден, что наша страна должна дать ей и другим артистам шанс вернуться в Россию, чтобы «исправить свои ошибки».

«Я категорически против такого формата, когда „бей своих, чтобы чужие боялись“. Я за то, что бить надо чужих — точно, но не своих. Со своими надо договариваться и любить своих надо», — подытожил Пригожин.

Чулпан Хаматова уехала в Латвию после начала спецоперации по защите Донбасса. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в интервью прибалтийским изданиям она нелестно отзывалась о российской культуре. Также артистка заявила, что чувствовала себя «чужой среди своих». Это и заставило ее покинуть страну.