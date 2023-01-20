Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению
Сейчас бои идут в самом городе.
Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что продолжающееся продвижение российских вооруженных подразделений приближает оперативное окружение Артемовска (Бахмута).
По словам чиновника, боестолкновения в настоящее время происходят в самом Артемовске, конкретно в районе мясокомбината.
«Подразделения <…> продвигаются. Продвигаются и в окрестностях Соледара, там проходит серьезная зачистка. После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению», — пояснил Пушилин корреспонденту ТАСС.
Ранее 5-tv.ru писал, как российские войска проводят наступление на Артемовск.
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