Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению

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Иван Обухов
Иван Обухов 9

Сейчас бои идут в самом городе.

Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что продолжающееся продвижение российских вооруженных подразделений приближает оперативное окружение Артемовска (Бахмута).

По словам чиновника, боестолкновения в настоящее время происходят в самом Артемовске, конкретно в районе мясокомбината.

«Подразделения <…> продвигаются. Продвигаются и в окрестностях Соледара, там проходит серьезная зачистка. После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению», — пояснил Пушилин корреспонденту ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские войска проводят наступление на Артемовск.

Тема:
Спецоперация
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