Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что продолжающееся продвижение российских вооруженных подразделений приближает оперативное окружение Артемовска (Бахмута).

По словам чиновника, боестолкновения в настоящее время происходят в самом Артемовске, конкретно в районе мясокомбината.

«Подразделения <…> продвигаются. Продвигаются и в окрестностях Соледара, там проходит серьезная зачистка. После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению», — пояснил Пушилин корреспонденту ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские войска проводят наступление на Артемовск.