Российские войска взяли под полный контроль территорию от поселка Спорное до Берестового.

Российская армия существенно продвинулась на Запорожском направлении. Как сообщают в Минобороны, освобождены еще два населенных пункта. Продолжается наступление на Артемовск. К северо-западу от города наши штурмовые отряды взяли под полный контроль позиции, которые занимали украинские боевики. Денис Кулага сейчас находится на линии соприкосновения.

съемочная группа прошла мимо бывших позиций ВСУ, где базировалась одна из украинских бригад, которую в результате тяжелых боев несколько месяцев пытались выбить. Наконец-то есть возможность пройти. Не сказать, что безопасно, но посмотреть на этот участок аккуратно можно.

Наша задача — пройти несколько километров вдоль линии соприкосновения от поселка Спорное до Берестового. Украинская сторона утверждает, что контролирует часть этого участка, наши журналисты решают это проверить.

Получается, там, где столбы и чуть дальше за ними, это уже позиции ВСУ. Видно как на ладони, поэтому наш военкор аккуратно и спешно продвинулся к своим подразделениям.

«Там уже контактный бой получается. Там пытаются наши люди, и довольно неплохо пытаются, занимать позиции противника. Мы их сейчас не укропами называем, немцы. У них же фашизм развитой», — сказал боец.

Всю дорогу наших журналистов сопровождают украинские артиллерийские снаряды

Прилетела мина. Вроде погода не позволяет корректировать удары с воздуха. Сопровождающий говорит, что работал польский миномет, поэтому не услышали звук прилета, а только уже сам разрыв. Разведчики предлагают прервать поход и на время укрыться в блиндаже. Российская авиация заставляет смолкнуть артиллерию ВСУ

На земле видны свежие воронки, вероятно, от 122-миллиметрового снаряда, как раз рядом с нашими бойцами. В таких условиях, подвергая свою жизнь постоянному риску, бойцы второго армейского корпуса ЛНР пробивают себе дорогу в Спорное.

На участке, который еще недавно контролировали украинские военные, сегодня здесь крепко стоят русские штурмовики.

«Обстановка стабильно напряженная, врага отбили, враг уже почти за горизонтом. Нормально, держимся. Иногда прилетает ствольная артиллерия. Но ее сразу накрывает наша контрбатарея, сразу срабатывает. Ну, и они убегают сразу. В основном стрелкового боя нет, они боятся», — говорит боец.

Дальше открывается дорога в поселок Берестовое, а за ним рубежи новой цели — города Северска

Добрались до поселка Берестовое, виден въезд туда. Но нашим журналистам туда двигаться пока нет смысла, зато они показали самое главное — вся территория от линии соединения на Спорном до Берестового все также контролируется российскими войсками.